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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рибалта покинул Россию после переговоров со «Спартаком»

09 Декабря 2023 • 17:18 Комментировать

Испанский менеджер Хавьер Рибалта, работавший ранее в «Зените», покинул пределы России после переговоров с московским «Спартаком».

По сведениям портала «Чемпионат», 43-летний специалист отправился в Европу.

Ранее появилась информация, что «Спартак» пригласил Рибалту на пост спортивного директора, однако в клубе пока уходят от ответа по данной ситуации.

На данный момент должность спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

9 декабря команда Гильермо Абаскаля одолела «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

Победа позволила «Спартаку» подняться на пятую строчку в РПЛ, в копилке команды 30 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хавьер Рибалта
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