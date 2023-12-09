Рибалта покинул Россию после переговоров со «Спартаком»

Испанский менеджер Хавьер Рибалта, работавший ранее в «Зените», покинул пределы России после переговоров с московским «Спартаком».

По сведениям портала «Чемпионат», 43-летний специалист отправился в Европу.

Ранее появилась информация, что «Спартак» пригласил Рибалту на пост спортивного директора, однако в клубе пока уходят от ответа по данной ситуации.

На данный момент должность спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

9 декабря команда Гильермо Абаскаля одолела «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

Победа позволила «Спартаку» подняться на пятую строчку в РПЛ, в копилке команды 30 зачетных баллов.