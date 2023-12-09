Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малышев — об участии Промеса в сборах: «Мы прорабатываем варианты»

09 Декабря 2023 • 17:07 Комментировать

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о том, сможет ли нападающий команды Квинси Промес поехать на зимние сборы в ОАЭ.

Напомним, прошлые зимние сборы Промес провел в Москве, занимаясь по индивидуальной программе.

«Поедет ли Промес на зимние сборы? Не знаю пока. Мы прорабатываем варианты», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 31-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых восемь раз смог поразить ворота соперников. Помимо этого, на счету нидерландца восемь голевых передач.

Действующее трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Олег Малышев ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3
0
1.86 3.85 3.95
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
0
0
2.32 3.55 2.95
Видео
09.12.23 в 19:45
Зенит Зенит
Пари НН Пари НН
1.25 6.20 11.00
Видео
10.12.23 в 14:00
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
3.15 3.45 2.25
Видео
10.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
2.16 3.60 3.25
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
18:40 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок возможного контракта Артура с «Зенитом» слухи
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков и Клаудиньо – в запасе: «Зенит» озвучил состав на матч с «Пари НН»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Ларин объяснил, почему «Спартак» разгромил «Крылья Советов»
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Дмитрий Черышев: «Спартак» имеет больше шансов на чемпионство, чем «Крылья Советов»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Виталий Шитов: «Осинькин может возглавить топ-клуб»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Спартаку» нужен тренер, но не Абаскаль»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Промес посвятил победу «Спартака» Абаскалю
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков: «Я ещё буду играть»
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Руководство московского «Торпедо» общалось с Василенко
18:06 · Россия. Премьер-лига
​Гарре ответил на вопрос о своём будущем
18:06 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Гарре интересен клубу Серии А
17:52 · Россия. Премьер-лига
Промес обошёл Титова в специфическом рейтинге
17:43 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» быстрее приспособился к полю и победил «Крылья Советов»
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Промес оценил свой гол «Крыльям Советов»
Все новости
Рекомендуем