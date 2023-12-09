Малышев — об участии Промеса в сборах: «Мы прорабатываем варианты»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о том, сможет ли нападающий команды Квинси Промес поехать на зимние сборы в ОАЭ.

Напомним, прошлые зимние сборы Промес провел в Москве, занимаясь по индивидуальной программе.

«Поедет ли Промес на зимние сборы? Не знаю пока. Мы прорабатываем варианты», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 31-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых восемь раз смог поразить ворота соперников. Помимо этого, на счету нидерландца восемь голевых передач.

Действующее трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.