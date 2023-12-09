Тикнизян сделал то, что не ранее никому не удавалось в чемпионате России

Вчера вечером Наир Тикнизян в компенсированное время к матчу «Локомотива» против «Урала» (2:0) сделал то, что не удавалось ранее никому в истории чемпионата России. Наир забил свой очередной, четвёртый по счёту гол, который был забит с 88 по 90-ю минуту матча (включая компенсированное время). Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», ранее подобного никто в истории первенства России не делал.

Отметим, что всего у Наира набралось в этом сезоне уже восемь забитых голов во всех турнирах: шесть в рамках РПЛ и два – в Кубке страны. Также он оформил пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 5 млн евро.

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