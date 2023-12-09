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Тренер «Ростова» Осинов: «В хороших условиях всегда играть приятно, а для «Ростова» тем более после той игры с ЦСКА»

09 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Ахмат
0:0
Ростов
1 2.45 X 3.45 2 2.90
1-й тайм

Тренер «Ростова» Михаил Осинов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ожидания от этой игры? После заснеженного поля в Москве приехали в Грозный, плюс-минус в более благоприятную погоду. Насколько это улучшает шансы показать хороший футбол?

- В хороших условиях всегда играть приятно, а для «Ростова» тем более после той игры с ЦСКА. Вернуться на хороший газон, на хорошее поле, в хороший город - это очень приятно.

- Мы знаем, что у вас были некоторые логистические проблемы с возвращением в Ростов после Москвы. Насколько это помешало подготовке?

- Игра покажет. Для нас это не в первой, мы не первый год так добираемся. Действительно после ЦСКА были небольшие проблемы в аэропорту. От нас ничего не зависело, это погодные условия такие, поэтому я надеюсь, что все в порядке, мы это пережили и готовы.

- Сегодня нет главного тренера на скамейке. Вы уже как-то отработали схему, как будете действовать?

- Мы все-таки одна команда, один тренерский состав. Мы все всё знаем, что требует Валерий Георгиевич, постараемся сегодня без него всё это воплотить на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Михаил Осинов

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