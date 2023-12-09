Глушенков установил личный рекорд результативности в РПЛ

Вчера вечером игрок атаки столичного «Локомотива» Максим Глушенков сделал голевую передачу. Как сообщает Opta Sports, голевое действие Максим оформил в пятом матче РПЛ подряд, что стало для него личным рекордом. Всего в его активе за этот промежуток времени два забитых гола и три ассиста.

А если брать целый сезон, то в рамках него у Глушенкова уже шесть голов и девять голевых передач в 25 официальных матчах во всех турнирах.

Напомним, что Глушенков перебрался в «Локо» прошлой зимой из самарских «Крыльев Советов» вместе с Сергеем Пиняевым. Сейчас он – стабильный игрок основы «железнодорожников».

​В минувшем ноябре Глушенков вошёл в топ-50 игроков мира по созданию моментов.