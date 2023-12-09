Ромащенко: «Постараемся сегодня какими-то другими вещами компенсировать отсутствие лидеров»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- В преддверии этой игры «Ахмат» лишился двух лидеров атаки, Бериши и Ивана Олейникова. Насколько это всё серьезные потери? Насколько это добавило вам головной боли при подготовке?

- Не только этих двух игроков мы лишились. Также мы чуть раньше лишились Ильина и Конате, который в сборной получил травму и сейчас совсем не тот. Когда Мохаммед был в порядке, играл в стартовом составе. Тем не менее, это не означает, что есть какие-то глобальные проблемы, потому что это шанс для тех ребят, которые выходят на поле, доказать свою состоятельность. Безусловно страдает командная игра из-за отсутствия всей группы атаки. Тем не менее, нам нужно не унывать, а искать выход из этой ситуации, поэтому постараемся сегодня какими-то другими вещами компенсировать отсутствие лидеров.

- У «Ростова» тоже серьезные потери, в том числе нет главного тренера. Насколько для вас это плюс, или же вы на это не обращаете внимание?

- Мы не акцентируем внимание на этом, потому что нам важно, как нам действовать. От этого исходили. Остальное? Я не думаю, что это большая проблема для команды, потому что тренер готовил команду весь цикл. Соответственно команда знает, что делать. Я бы не стал на этом сильно заострять внимание.