​«Спартак» в 2023 году проиграл только один домашний матч РПЛ

«Спартак» в субботу порадовал своих болельщиков победой над «Крыльями Советов», причём крупной, со счётом 3:0. Это был последний матч команды Гильермо Абаскаля в 2023 календарном году.

В уходящем году «Спартак» провёл 18 домашних матчей чемпионата России. В них «красно-белые» показали такие результаты: 10 побед, 7 ничьих, 1 поражение.

Единственной командой, которой удалось обыграть «Спартак» в Премьер-лиге на «Открытие Арене» в 2023 году, является «Зенит». В августе питерцы переиграли «красно-белых» на выезде со счётом 3:1.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.