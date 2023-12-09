​«Ахмат» и «Ростов» озвучили составы

В одном из субботних матчей 18-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Ахмат» и «Ростов».

Наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко включил в стартовый состав таких игроков: Шелия, Семёнов, Богосовац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Агаларов.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин пропустит игру из-за дисквалификации. При этом он выбрал такой состав: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Лангович, Вахания, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

Матч «Ахмат» - «Ростов» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.