​«Зенит» покупает бразильца – известны условия

В составе «Зенита» в обозримом будущем появится ещё один футболист из Бразилии. Речь идёт об Артуре из «Палмейраса», основная позиция которого – правый вингер.

Как сообщает Globo Esporte, в ближайшее время «Зенит» и «Палмейрас» согласуют окончательные детали сделки. Действующие чемпионы России заплатят за 25-летнего Артура 15 миллионов евро. Ещё 3 миллиона бразильцы смогут заработать за счёт бонусных выплат.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В субботу команда Сергея Семака проведёт домашний матч против «Пари НН», не пропустите текстовую трансляцию.