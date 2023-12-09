В «Спартаке» высказались о погодных условиях перед игрой с «Крыльями Советов»

Дмитрий Зеленов, который является руководителем пресс-службы московского «Спартака», высказался о погодных условиях перед поединком против самарских «Крыльев Советов» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«В тяжелую погоду играть некомфортно. Но мы придерживаемся регламента. Есть правило, что температура не должна быть ниже -15 градусов. Предмета для разговора нет», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Поединок на «Открытие Банк Арене» пройдет при температуре -12 градусов. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru. Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место, а гости – пятое.