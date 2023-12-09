В «Спартаке» высказались о возможном назначении Рибалты

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном приходе в клуб функционера Хавьера Рибалты. Испанца сватают на пост спортивного директора «красно-белых».

«Назначение Рибалты в «Спартак»? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в «Спартаке», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Рибалта прилетел в Москву, где его встретил представитель «Спартака».

Хавьер занимал пост спортивного директора петербургского «Зенита» с 2018 по 2021 год. Последним его местом работы был французский клуб «Марсель».