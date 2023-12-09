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Вендел может покинуть «Зенит»

09 Декабря 2023 • 13:26 Комментировать

Один из лидеров петербургского «Зенита» Вендел в период зимнего отпуска проведет переговоры с представителями «Фламенго» на предмет возможного трансфера. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жулио Мигель Нето.

Если игрок договорится с «красно-чёрными», то бразильская сторона начнет переговоры с руководством петербургского клуба.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 17 поединках за «сине-бело-голубых», записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро. Контракт с Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 24 года.

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