Вендел может покинуть «Зенит»

Один из лидеров петербургского «Зенита» Вендел в период зимнего отпуска проведет переговоры с представителями «Фламенго» на предмет возможного трансфера. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жулио Мигель Нето.

Если игрок договорится с «красно-чёрными», то бразильская сторона начнет переговоры с руководством петербургского клуба.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 17 поединках за «сине-бело-голубых», записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро. Контракт с Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 24 года.