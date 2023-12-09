Матч «Спартак» - «Крылья Советов» состоится

Матч 18-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится. Об этом отрапортовала пресс-служба самарского клуба.

«-11,5 градусов Цельсия в Москве. Матч состоится», - говорится в сообщении гостей.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Liveresult.ru организует текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед этой игрой «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Крыльев Советов», то самарская команда располагается на пятой строчке.

Три игрока «Спартака» не приехали на матч с «Крыльями Советов»