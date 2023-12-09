«Ахмат» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Ростов
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Камило Рейжерс•Тимофеев Артём•Ковачев Светослав•Харин Евгений•Швец Антон•Агаларов Гамид
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Осипенко Максим•Терентьев Денис•Вахания Илья•Уткин Даниил•Глебов Данил•Миронов Алексей•Мохеби Мохаммад•Комличенко Николай•Байрамян Хорен
09 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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