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Тикнизян: «Было холодно даже тем, кто находился на скамейке запасных»

09 Декабря 2023 • 13:09 Комментировать

Накануне состоялся поединок 18-го тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» (2:0). Об этой встрече высказался защитник Наир Тикнизян, забивший второй гол «железнодорожников».

«Было холодно всем, кто был на поле, даже тем ребятам, которые находились на скамейке запасных. Тяжёлые условия. Но команда показала характер. В такую погоду мы одержали победу», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

После 18 матчей подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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