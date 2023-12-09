«Краснодар» нацелился на форварда из Бразилии

Форвард «Васко да Гама» Габриэль Пек может сменить чемпионат Бразилии на Российскую премьер-лигу. По сообщениям журналистов Globo Esporte, в подписании 22-летнего футболиста заинтересован «Краснодар».

Кроме «быков», в трансфере Пека заинтересованы еще два клуба. Речь идет о французском «Нанте» и американской «Атланте Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии нападающий провел 37 поединков за свой нынешний клуб. Габриэль записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три миллиона евро.