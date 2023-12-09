Промес и Соболев - в атаке «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

В матче 18-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» сыграет против самарских «Крыльев Советов». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на поединок.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Мартинс, Промес, Соболев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

Матч начнется в 14:00 по местному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.