Три игрока «Спартака» не приехали на матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 9 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», три игрока «красно-белых» не приехали с командой на эту встречу. Речь идет о Тео Бонгонда, Руслане Литвинове и Хесусе Медине.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 14:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После 17 проведенных туров хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости – пятое.