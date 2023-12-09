Петржела: «Рибалта не поможет «Спартаку»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора столичного «Спартака».

«Спартак» может быть лучшим клубом России, но они должны работать совершенно по-другому. У них должен быть качественный тренер и умелое руководство. Никакой Рибалта им не поможет», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что испанский функционер прилетел в Москву. Рибалта являлся спортивным директором «Зенита» с 2018 по 2021 год.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в таблице.