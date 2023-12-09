Наумов: Сегодня «Локомотив» способен бороться за топ-3

Бывший президиент «Локомотива» Николай Наумов оценил турнирные перспективы «Локомотива» после победы над «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ.

«Зависит от того, как пройдёт зимняя пауза. Если Тикнизян уйдёт, «Локомотив» ослабнет. По тому, что мы сегодня видим, команда может бороться за тройку», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Также Наумов отметил улучшение командных взаимодействий «железнодорожников» и понимание футболистами действий тренерского штаба. По мнению Николая, «Локомотиву» требуются усиления оборонительной линии.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова закончили первую часть сезона с 31 баллом, выйдя на четвёртое место в турнирной таблице.