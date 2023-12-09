Радимов: «Карпина наказали, а кто «дебил», мы так и не поняли»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о дисквалификации главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за слова про «дебилов».

«Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли. Никто не хочет быть «дебилом». По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин получил дисквалификацию на три матча (один – условно) за грубые высказывания в адрес лиц, принявших решение провести матч ЦСКА – «Ростов» в условиях сильного снегопада.

Карпин получил наказание за слова про «дебилов»