Итало признался, что против «Локомотива» впервые играл при таком морозе

Бразильский защитник «Урала» Итало оценил погодные условия в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива».

«Первый раз играл при таких морозах, и мне было очень непривычно. Такие условия меня сильно отвлекали, было тяжело дышать и контролировать свои ноги. Очень тяжело!» — приводит слова игрока Sport24. Также футболист отметил, что спокойно привыкает к таким погодным условиям, поскольку в Екатеринбурге ещё холоднее, чем в Москве.

Напомним, что подопечные Виктора Ганчаренко завершили первую часть сезона поражением от «Локомотива» со счётом 0:2. «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками.