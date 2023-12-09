Агент Батчи признался, что не ведёт переговоры с «Краснодаром» о новом контракте

Эдуардо Мариньо, представитель полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал о возможном продлении контракта футболиста.

«На данный момент переговоры не ведутся, пока нет никаких новостей. Сейчас Батчи сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить сезон», — приводит слова агента ангольского игрока «РБ Спорт».

Напомним, что Батчи выступает за «быков» с сентября прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в три с половиной миллиона евро. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Жоау забил один гол при четырёх ассистах.