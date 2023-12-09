Шитов: Тактика сборной России совершенно отличается от «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов вспомнил свой вызов в состав российской сборной в сентябре нынешнего года.

«Погрузились в другую тактику, схему. Стиль, оборона, прессинг — всё совершенно отличается от «Крыльев». Мне комфортнее тактика «Крыльев», но люблю узнать что-то новое», — приводит слова футболиста Sport24.

Также Шитов отметил, что Валерий Карпин подтравил нескольких футболистов, приведя в пример шутку над лишним весом полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

Напомним, что Владислав принял участие в обеих сентябрьских встречах против олимпийской сборной Египта.