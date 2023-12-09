Мостовой вынес приговор Абаскалю

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «красно-белых» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Команда Абаскаля каждый матч играет сумбурно, теряет очки в матчах с аутсайдерами. Абаскаль не тот тренер, который приведет команду к золотым медалям. Он никогда не выиграет РПЛ», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

После 17 проведенных туров «Спартак» набрал 27 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.