Мостовой: «Вероятность чемпионства «Спартака» - ноль процентов»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о шансах «красно-белых» на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Вероятность чемпионства «Спартака» - ноль процентов. «Красно-белые» не показывают ту игру, которую ждут от претендента на титул. Потолок сегодняшнего «Спартака» - третье место», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России спартаковцы занимают седьмое место в турнирной таблице. В заключительном поединке перед зимним перерывом подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе примут самарские «Крылья Советов».