Кади недоволен в «Краснодаре»

Футбольный агент Хелсио Алиск, который представляет интересы хавбека «Краснодара» Кади Боржеса, поведал о будущем игрока в стане «быков».

«Игровое время Кади - проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством «Краснодара», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кади провел 20 поединков за краснодарский коллектив, забил четыре гола и сделал результативный пас. В основном игрок выходил на поле со скамейки запасных.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «быки» с 35 очками занимают первое место в турнирной таблице.