Павлюченко: «Дисквалификация Кордобы - проблема для «Краснодара»

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался относительно дисквалификации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба - ключевой футболист, его дисквалификация - проблема для «Краснодара» в атаке. Но я думаю, тренерский штаб понимает, что надо готовиться без него. Будут искать замену», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что колумбийского бомбардира дисквалифицировали на три поединка за оскорбление судей после матча с екатеринбургским «Уралом» (1:3).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Кордоба принял участие в 16 матчах, забил восемь мячей и отдал голевую передачу.