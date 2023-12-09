Карпукас рассказал о травме колена

21-летний хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о состоянии здоровья. Игрок получил травму колена.

«Со мной все хорошо, все обошлось в негативном плане. К началу сборов буду готов. Получил травму боковой связки колена», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Карпукас поучаствовал в 18 поединках, не отметившись голевыми действиями. В последнем матче перед зимним перерывом «Локомотив» победил «Урал» со счетом 2:0. «Железнодорожники» набрали 31 очко и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.