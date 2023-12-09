Шавло: «Спартаку» будет тяжело с «Крыльями»

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказался о поединке между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартаку» будет тяжело с «Крыльями». Это играющая команда. Будет интересный матч. «Крылья» много забивают. «Спартаку» надо будет учитывать это и не дать им разбежаться», - передает слова Шавло «Чемпионат».

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место в таблице, а гости находятся на пятой строчке.