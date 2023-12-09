«Крылья Советов» показали температуру за три часа до матча со «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» посредством своих социальных сетей показали температуру на термометре за несколько часов до старта поединка 18-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«На термометре -14. До матча еще 3,5 часа, ожидается небольшое потепление», - говорится в публикации самарского клуба.

Поединок «Спартака» против «Крыльев Советов» пойдет сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого матча «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на пятой позиции.