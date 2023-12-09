Прогноз на матч «Ахмат» - «Ростов» от Тихонова

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле встретится с «Ростовом». Своим мнением по этому матчу поделился бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов.

«В матче со «Спартаком» «Ахмат» отдал много сил. Подозреваю, что во встрече с «Ростовом» мы увидим игру от обороны. Тем не менее, учитывая проблемы обеих команд в защите, я не исключаю обмена голами», - передает слова Тихонова Metaratings.ru.

Поединок «Ахмата» против «Ростова» состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.