Тихонов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Пари НН»

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящей встрече между петербургским «Зенитом» и «Пари НН» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Зенит» победит в один-два мяча. От «Пари НН» не жду активных действий в атаке, на выезде нижегородцы не станут гоняться за журавлём в небе и просто постараются не пропустить сильно много», - передает слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.