Павлюченко: «Мечтаю, чтобы «Краснодар» и Галицкий стали чемпионами»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко хочет увидеть победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» на первом месте, но расслабляться не стоит. Я хочу, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат. Мечтаю об этом», - передает слова Павлюченко «Чемпионат».

По итогам 17 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».

В рамках 18-го тура РПЛ «Краснодар» дома встретится с ЦСКА.