Бурмистров: «Плохие результаты давят на «Сочи»

Форвард «Сочи» Никита Бурмистров поделился мнением о неудачном выступлении команды в текущем сезоне чемпионата России. После 17 туров южане занимают последнее место в турнирной таблице.

«Плохие результаты давят. Но у нас есть опыт, многие были в подобной ситуации. Уверен, это нам поможет. Работаем до конца. Хочется работать и вылезти из этой ситуации», - передает слова Бурмистрова «Матч ТВ».

В 17 сыгранных матчах сочинская команда набрала десять баллов. В заключительном поединке перед зимним перерывом «Сочи» на домашнем стадионе встретится с «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 10 декабря.