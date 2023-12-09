Селюк дал уверенный прогноз на матч «Зенит» - «Пари НН»

Петербургский «Зенит» сыграет против «Пари НН» в поединке 18-го тура чемпионата России. Прогнозом на эту встречу поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«После поражения от «Локомотива» в Питере под крышей будут максимально комфортные условия. Игроки «Зенита» выложатся на все сто. Можно ставить на победу хозяев с форой минус 1», - передает слова агента «Спорт КП».

Матч «Зенит» - «Пари НН» состоится сегодня, 9 декабря, начало встречи запланировано в 19:45 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.