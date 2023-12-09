Прогноз на матч «Ахмат» - «Ростов» от Селюка

В домашнем поединке 18-го тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» встретится с «Ростовом». Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на это противостояние.

«Здесь прогноз короткий - «Ахмат» выиграет», - передает слова Селюка «Спорт КП».

«Ахмат» примет «Ростов» на своем поле сегодня, 9 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.

В преддверии этого матча грозненский коллектив набрал 16 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Ростов», в свою очередь, с 20 очками располагается на десятой позиции в Премьер-лиге.