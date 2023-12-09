Селюк сделал прогноз на матч «Спартака» - «Крылья Советов»

В рамках 18-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Об этом матче высказался футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Мы помним поражение «Спартака» в Самаре 0:4. В «Спартаке» это все помнят тоже, и будут стремиться взять реванш. Думаю, будет забито больше двух мячей», - приводит слова Селюка «Спорт КП».

Матч «Спартака» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают седьмое место в таблице, а гости идут пятыми.