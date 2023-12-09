Почему система «осень-весна» лучше, но только если использовать её с умом

В России опять играют в декабре, из-за чего вновь говорят о необходимости возвращения к системе «весна-осень». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» лишь горько усмехается.

В России нельзя играть в футбол в декабре. Вот это новость!

Пришёл декабрь, а вместе с ним излюбленная тема о необходимости возвращения российского футбола к системе «осень-весна». Каждый год происходит одно и то же. Матчи Премьер-лиги назначают на декабрь, и в некоторых регионах неожиданно выпадает снег, опускается температура, и играть в футбол становится некомфортно. И почему-то также регулярно каждый год находится очевидное решение – перейти на систему «осень-весна». Видимо, это должно решить проблему снега в декабре.

Вот бы упорство тех, кто хочет сменить систему, использовать в другом русле. Вот бы так же настойчиво говорить о том, что просто не надо играть в декабре. Может быть, проблема проведения матчей зимой заключается не в системе, а в том, что кто-то из года в год назначает матчи на зиму? И, может быть, кто-то предложит крамольную мысль сохранить текущую систему, но при этом не ставить в расписании матчи на декабрь? И на февраль, кстати, тоже.

Зачем играть зимой в России в футбол?

Вот бы направить упорство людей, рассуждающих о смене системы, на то, чтобы разобраться, а зачем в России назначать матчи на декабрь и февраль. Может быть, где-то есть директива ФИФА, указывающая, что при системе «осень-весна» необходимо проводить матчи зимой? В конце концов тогда будет хоть какое-то обоснование, зачем играть по системе «весна-осень».

Когда мы переходили на «осень-весна», повторялась мантра, что круги просто поменяются местами. В этом была понятная логика, однако почему-то её не используют. Хорошо, можно вспомнить доводы тех, кто объяснял необходимость играть в декабре сохранением для отечественных клубов игрового тонуса ради еврокубков. Однако есть ощущение, что прямо сейчас второй сезон подряд континентальные турниры не должны влиять на календарь чемпионата России.

В связи с этим простой вопрос заключается в том, зачем было так составлять календарь? Если обоснованием выглядит раздутое расписание Кубка России, то, может быть, имело смысл поменять формат этого турнира?

Честно говоря, пока самым логичным выглядит версия, высказываемая Василием Уткиным. Он предполагает, что матчи в декабре нужны для того, чтобы телевещатель мог продавать подписку ещё в течение одного месяца. Честно говоря, пока никто более логичного обоснования не привёл.

Почему систему менять не нужно?

Прежде всего, непонятно, почему при системе «осень-весна» декабрьские матчи являются обязательными, а при «весна-осень» – нет. Пока не будет понятна и объяснена причина необходимости играть зимой, сложно в принципе решить задачу. Сейчас кажется, что есть иные подходы.

При этом система «осень-весна» имеет кучу неоспоримых преимуществ. Во-первых, как минимум при текущем варианте существует возможность перенести игру на иное время. Если бы сейчас чемпионат заканчивался, то было бы необходимо играть в любом случае. К счастью, при системе «осень-весна» существует вариант не заставлять команды выходить на поле по колено в снегу, а предложить сыграть лишний раз в марте-апреле.

Во-вторых, текущая система позволяет иметь синхронные контракты с Европой. Это намного облегчает планирование договоров с игроками, чтобы не было риска кого-то терять по ходу сезона.

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Это только основные доводы. В целом же, надо не систему менять, а просто не играть в футбол в декабре. Хотя, возможно, для этого и надо менять систему, только не ту, которая называется «осень-весна».

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