Радимов высказался о матче «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» плетется на седьмом месте. «Крылья Советов» сейчас выше в турнирной таблице и играют лучше. С чего вы взяли, что «Спартак» должен выиграть?» - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 9 декабря, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. «Спартак» занимает седьмое место в таблице, а «Крылья» идут на пятой строчке.