Медведев: «Рибалта не звонил мне по поводу «Спартака»

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», высказался относительно возможного трудоустройства Хавьера Рибалты в московский «Спартак».

«Хавьер Рибалта не звонил мне по поводу «Спартака», - передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Рибалта работал на посту спортивного директора «сине-бело-голубых» с 2018 по 2021 год. В настоящий момент он считается фаворитом на аналогичную должность в «Спартаке».

После 17 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице. Ближайший матч «Спартак» проведет против «Крыльев Советов».