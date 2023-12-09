Романцев - о качестве полей в РПЛ: «Мы бы на такой газон даже не вышли играть»

Экс-главный тренер столичного «Спартака» Олег Романцев прокомментировал жалобы футболистов на качество полей в России.

«Раньше таких полей в начале сезона представить было невозможно! Мы бы на подобный газон даже не вышли играть - просто сидели и гладили бы его. Завидую нынешним игрокам белой завистью», - приводит слова специалиста RT.

В нынешнем сезоне чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 35 баллов. На второй позиции с 33 очками располагается петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает московское «Динамо» с 31 баллом. В этот уик-энд проходит последний тур перед зимним перерывом.