Шитов хочет вернуться в «Спартак»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался касательно потенциального возвращения в столичный «Спартак».

«Есть амбиции вернуться в «Спартак». Но сначала надо свою состоятельность доказывать - а потом уже думать о будущем», - приводятся слова нападающего на страницах Sport24.

По итогам 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на седьмой строчке. В ближайшем туре Премьер-лиги команды проведут очную встречу на «Открытие Банк Арене». Игра состоится сегодня, 9 декабря, начало – в 14:00 по столичному времени.