«Зенит» предложил 18 миллионов евро за бразильского игрока

Петербургский «Зенит» проявляет заинтересованность в подписании защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо, об этом рапортуют журналисты Globo Esporte.

Как сообщает источник, «сине-бело-голубые» предложили за 20-летнего игрока 18 миллионов евро, однако получили отказ. Бразильская сторона хочет выручить с продажи футболиста большую сумму.

Среди претендентов на Беральдо также называется английский «Лестер». «Лисы» готовятся предложить за игрока порядка 20 миллионов.

В этом сезоне защитник принял участие в 48 поединках и забил один гол. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2028 года.