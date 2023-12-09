Бубнов сделал точный прогноз на матч «Сочи» - «Оренбург»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями относительно поединка между «Сочи» и «Оренбургом» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«0:1. «Сочи» явный аутсайдер в РПЛ, по игре просто хуже всех. И самое страшное, что команда выглядит беспомощной. Сочинцы будут биться, но когда ресурса нет, делать это непросто», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Сочи» и «Оренбурга» состоится на стадионе «Фишт» в воскресенье, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.