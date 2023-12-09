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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Ростов»

09 Декабря 2023 • 08:18 Комментировать

В рамках 18-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Ростов». Своим мнением по этой встрече поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. После победы «Ахмат» находится на позитивной волне. Если бы игра проходила в Ростове, можно было бы отдать предпочтение «жёлто-синим», в Грозном же поставлю на «Ахмат», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч между «Ахматом» и «Ростовом» состоится сегодня, 9 ноября, начало запланировано в 16:3 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

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