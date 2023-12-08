В сегодняшнем матче столичного «Локомотива» против екатеринбургского «Урала» первый символический удар по мячу нанёс актёр Виктор Логинов, знакомый миллионам телезрителей как исполнитель роли Геннадия Букина в знаменитом сериале «Счастливы вместе». Скоро, 18 декабря состоится его перезапуск на ТВ.

После матча «Локомотив» опубликовал пост в телеграм-канале, в котором с юмором объявил о вручении Логинову именной футболки персонажа.

«Открыли трансферное окно раньше времени», - подписали пост в «Локомотиве».

О сроках контракта с автором хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» не сообщается.