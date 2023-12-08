Эмерсон порассуждал об отставке Ганчаренко

Защитник екатеринбургского «Урала» Эмерсон порассуждал о потенциально возможной отставке главного тренера клуба Виктора Ганчаренко и выразил уверенность, что Виктора Михайловича с его поста не уволят.

«В слухи не верю и считаю, что если Виктор Михайлович примет решение уйти, то оно будет исходить от него, а не от клуба», - говорит Эмерсон телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что при Ганчаренко «Урал» бодро начал сезон, однако к зиме скатился почти в зону переходных матчей. Сейчас у уральцев 12 место в турнирной таблице и 19 очков. В минувшую пятницу «шмели» проиграли «Локомотиву» в Москве – 0:2.