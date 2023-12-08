Аюпов: «Думаю, болельщики получили мало удовольствия от такого футбола»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Дмитрий Аюпов прокомментировал матч в Москве, который состоялся при температуре воздуха ниже -12 градусов.

«Болельщики и футболисты особо не получают удовольствия от игры. Но есть календарь и регламент, им нужно соответствовать. Спасибо болельщикам, но я думаю, они от игры они мало удовлетворения получили», - говорит Аюпов телеканалу «Матч ТВ».

Футболист добавил, что все опасные моменты у своих ворот его команда создавала себе сама, теряя мяч в простых ситуациях.

Напомним, что победу в минувшей игре одержал «Локомотив» (2:0), уральцы остались на 12-м месте турнирной таблицы с 19 очками, а «Локо» делит третье место с «Динамо» - у обоих по 31 баллу.