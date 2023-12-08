Глушенков: «Первые 15 минут было сложно, потом разбегались»

Игрок атаки столичного «Локомотива», форвард Максим Глушенков высказался о матче против «Урала», который состоялся в Москве при температуре воздуха ниже -12 градусов.

«Мы выиграли, поэтому чувства только положительные. К морозу привыкали непросто, но через минут 15 разбегались и стало привычнее», - говорит Глушенков телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что при морозе сначала было тяжело дышать, а затем стало всё гораздо проще.

Напомним, что благодаря голам Евгения Морозова и Наира Тикнизяна «Локо» оформил уверенную победу над оппонентами. Теперь у команды 31 балл и третье место турнирной таблицы, которое они делят с «Динамо». «Бело-голубым» ещё только предстоит сыграть в 18-м туре первенства.